توقعات طقس ليبيا ليوم الثلاثاء 22 أكتوبر

توقع خبراء الأرصاد في تقرير صادر عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء في ليبيا أنه من المتوقع أن تتواصل الأجواء بشمال غرب البلاد دافئة نسبياً مع حرارة أعلى بقليل من المعدلات نتيجة لرياح جنوبية غربية صحراوية المنشأ.

وستكون تفاصيل طقس ليبيا ليوم الثلاثاء 22 أكتوبر:

يبقى الطقس وفقا للتقرير في اعتدال واضح بمناطق الشمال الشرقي ومع انحسار بفرص هطول الأمطار مقارنة باليوم والأيام الماضية، هذا الاعتدال ينتظر أن يتواصل حتى نهاية الأسبوع على الأقل.

وتشهد الأجواء في اعتدال نسبي أيضاً بأغلب مناطق الوسط والجنوب باستثناء غدامس وأقصى الجنوب الغربي حيث تميل الحرارة للارتفاع بعض الشيء.

وبحسب الخبراء فإنه من المحتمل أن تتشكل سحب ركامية بالمناطق الواقعة جنوب غدامس مع فرصة هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة من حيث الغزارة. والله أعلم.

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