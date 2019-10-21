رئيس مصلحة الجوازات لـ”أخبار ليبيا24″: ترقية النظام تحت الإنجاز وقريبًا سيتم تصوير 25 ألف جواز سفر يوميا

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد جمعة غريبة لـ”أخبار ليبيا24″ إن ترقية النظام تحت الإنجاز وفي القريب ستتمكن المصلحة من تصوير وطباعة 25 ألف جواز سفر يوميا.

وأضاف غريبة :”سوف نصدر قرارات بإيقاف التصوير في بعض الفروع إلى حين النظر في أمرها بعد تكرار الشكاوى والتجاوزات عليها”.

ولفت إلى أن ما حصل للمرة الثانية خلال أسبوعين بفرع جوازات بنغازي يدل على الإهمال والفوضى وأنتظر تقرير معاون المنطقة الشرقية لاتخاذ الإجراء المناسب.

وتابع رئيس المصلحة :”المصلحة مازالت تعاني من تركة نحاول الخروج منها بأسرع وقت، ونبذل قصارى جهدنا لحلحلة المشاكل الخاصة بالنظام وترقيته”.

وأفاد بالقول :”ولأننا نؤمن بوحدة البلاد نرسل جوازات السفر تباعا للمنطقة الشرقية والجنوبية ولن نتوقف عن طباعة جوازات السفر في ظل توفر الخام”.

ويضيف غريبة :”كلفنا معاونين بالمنطقة الشرقية والجنوبية يقع على عاتقهم دور كبير في تنسيق العمل وفتح مواقع التصوير خصوصا للحالات الاستعجالية”.

وواصل :”لا ننكر أن هناك تجاوزات من بعض الفروع والأقسام تصلنا تباعا من المواطنين بشكل مباشر ولن ندخر جهدًا لمعاقبة كل مقصر أو متاجر بمصلحة المواطن فالجواز حق أصيل لا يتمنن عليه أحد بالحصول عليه”.

وأكد بالقول :”للأسف هناك بعض الفروع يتم فتح الخطوط لهم ولكنهم يمتنعون عن خدمة المواطن لأسباب نجهلها ولكن سنتخذ الإجراءات الحازمة تجاههم وعلى المعاونين بالمناطق القيام بدورهم وإفادتنا كتابيا عن أي تجاوز”.

وشدد رئيس المصلحة خلال اتصال هاتفي مع “أخبار ليبيا24” على أن الأولوية في التصوير للحالات المرضية والبعثات الدراسية، مطالبًا كل مريض أن يتوجه لأقرب فرع جوازات لتسجيل اسمه مصحوبا بإجراءاته.

وقال غريبة :”أصدرنا تعليمات بالخصوص وكذلك المعاونين بالمنطقة الشرقية والجنوبية وتم التعميم علي الفروع والأقسام بسرعة تصوير الحالات الاستعجالية وأي عرقلة أو ابتزاز من أي شخص تحدث للمواطن عليه التوجه لمعاون المنطقة وسوف يتخذ إجراء بالخصوص”.

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