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خفر السواحل الليبي يعترض 150 مهاجرا غير قانوني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعترض خفر السواحل الليبي 150 مهاجرا غير قانوني، من جنسيات عربية وأفريقية، قبالة السواحل الليبية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم خفر السواحل الليبي، أيوب قاسم، إن المهاجرين تمت إعادتهم، إلى مراكز التجميع والمغادرة في العاصمة.

وأشار قاسم في حديثه، أن ثلاثة قواري مطاطية، على متنها قرابة 148 مهاجرا، بينهم 15 إمرأة و11 طفلا، أعترضها عناصر خفر السواحل الليبي، بمدينة زوارة وصبراتة.

وعارضت الجهات الحقوقية، عودة المهاجرين غير القانونيين إلى طرابلس، لكونها ترى في مراكز الاحتجاز فيها تنتهك المعايير الأخلاقية والإنسانية التي يجب الالتزام بها في التعامل مع المهاجرين غير القانونيين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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