القيادة العامة للجيش تعلن تدمير مخازن ومرافق عسكرية بمطار معيتيقة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، أن سلاح الجو نفّذ غارة جويه على دشم ومخازن أسلحة ومرافق في الشقّ العسكري من مطار معيتيقة، كانت تستخدم من قبل المجموعات والجماعات الإرهابيه المسلحة، لتخزين معدات وصواريخ طائرات مسيرة تركية.

وأوضح المسماري، في بيان صحفي لقيادة الجيش الوطني، أن الغارات الجوية أدت إلى إنفجارات هائلة، نتيجه لتدمير واحتراق صواريخ وذخائر كانت مخزنة في هذه الدشم التي استخدمت من قبل المجموعات والجماعات المسلحة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني، أن هذه الضربات الجوية، كانت نتيجه لعمل فرق وأجهزه الإستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة الليبية، التي استطاعات بمجهوداتها اكتشاف وتحديد مواقع هذه الدشم، التي استخدمت لغرض تخزين معدات وذخائر تستخدم للطائرات المسيرة التركية.

وحذر بيان القيادة العامة للجيش الوطني، أي جماعة مسلحة من محاولة تعريض أو تهديد أمن وسلامة الجيش والمدنيين للخطر، من خلال استجلاب أو استيراد أي نوع من أنواع الأسلحة أو الذخائر من الخارج، أو تخزينها لغرض استخدامها ضد وحدات الجيش، و أن جميع التراب الليبي تحت القوات الجوية، وسيتم استهداف هذه الأسلحة والمعدات في كل زمان وفي أي مكان كان.

وكشف المتحدث باسم الجيش الوطني، أن سلاح الجو، نفّذ ضرباته الجوية، بدقة ولم يتأثر أي مرفق أو منشآت مدنية، وأن طائرات سلاح الجو عادت إلى مواقعها بعد تنفيذ عملياتها.

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