مستشفيات طرابلس تعلن تضامنها مع القافلة الطبية غدامس

تضامنت مستشفيات والمرافق الصحية في طرابلس، مع القافلة الطبية غدامس، والتي مرّ على اختطافها، أكثر من أسبوع.

وشهد يوم أمس، وقفات احتجاجية، بمستشفى الخضراء، ومستشفى أبوسليم للحوادث، ومستشفي طرابلس المركزي “شارع الزاوية”، ومركز طرابلس الطبي، طالبت بضرورة إطلاق سراح المختطفين، الذين كانوا في طريقهم لآداء مهامهم الإنسانية اتجاه أهلهم في مدينة غدامس والمناطق المجاورة.

ونشرت الصفحة المعنية بملف المختطفين “الحرية لأطباء القافلة الطبية غدامس” على الفيسبوك، صورا للوقفات الاحتجاجية التي نظمتها المستشفيات في طرابلس.

وطالب العاملون بمركز طرابلس الطبي، الخاطفين بضرورة إطلاق سراح الأطباء الستة، كما طالبوا الجهات المسؤولة في ليبيا، بتحمّل مسؤولياتها، والتحرّك لإنقاذ القافلة الطبية، عبر بيان أصدروه خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها، يوم أمس.

ونشرت صفحة “الحرية لأطباء القافلة الطبية غدامس” على الفيسبوك، مقطع فيديو يحمل رسالة من الطفل زيد محمد بي يطالب فيها الخاطفين”عائلة الوحيشي من مدينة الزنتان” بإطلاق سراح والده المختطف.

وطالبت الصفحة متابيعها بضورة إيصال هذا المقطع الإنساني، إلى من يعرف المختطفين، في محاولة لإطلاق سراح القافلة الطبية في أسرع وقت.

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