المسماري: سلاح الجو نفذ هذه الغارات الجوية

أعلن المتحدث الرسمي للقيادة العامة اللواء أحمد المسماري أن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الليبية نفذ غارة جوية على دشم ومخازن أسلحة ومرافق في الشق العسكري من مطار معيتيقة كانت تستخدم من قبل التشكيلات المسلحة والجماعات الإرهابية لتخزين معدات وصواريخ طائرات مسيرة تركية.

وأكد المسماري في بيان صحفي حصلت “بوابة إفريقيا الإخبارية” على نسخة منه أن هذه الغارات نجم عنها عدة انفجارات هائلة نتيجة لتدمير واحتراق صواريخ وذخائر كانت مخزنة في هذه الدشم التي استخدمت من قبل التشكيلات المسلحة، وأن هذه الضربات الجوية كانت نتيجة لعمل مضنٍ لفرق وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة الليبية التي استطاعت بمجهوداتها اكتشاف وتحديد مواقع هذه الدشم التي استخدمت لغرض تخزين معدات وذخائر تستخدم للطائرات المسيرة التركية.

وحذر المسماري اي جماعة مسلحة من محاولة تعريض أو تهديد أمن وسلامة القوات المسلحة والمدنيين للخطر من خلال استجلاب أو استيراد أي نوع من أنواع الأسلحة أو الذخائر من الخارج، أو تخزينها لغرض استخدامها ضد القوات المسلحة أو المدنيين، مؤكدًا أن جميع التراب الليبي تحت سيطرة القوات المسلحة ومراقبتها، وسيتم استهداف هذه الأسلحة والمعدات في كل زمان وفي أي مكان.

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