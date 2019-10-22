اللشمانيا تطال فنيي دائرة توزيع الكهرباء تاورغاء

طال مرض اللشمانيا، بعض فنيي دائرة توزيع الكهرباء في مدينة تاورغاء، بعد أن أصابت رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، قبل فترة قصيرة.

وأشارت دائرة الكهرباء تاورغاء، إن إصابة بعض فنييها كانت أثناء آداء عملهم على صيانة وإعادة الكهرباء لبعض المنازل بالمدينة، مؤكدة أن عناصرها لن يتوقفوا عن آداء عملهم وواجبهم في خدمة المواطنين بالمدينة.

وكانت دائرة الكهرباء تاورغاء، قد شحنت خط التغذية 11 كيلو فولت، المتفرع من “القرير” وتوصيل التيار الكهربائي لمقر مستشفى تاورغاء العام، لتسهيل عمليات الصيانه والتطوير القائمه به لإعادة تشغيلة وتقديم خدماته للمواطنين بالمنطقة.

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