بنغازي الطبي ينظم يومًا للتعريف بقسم الصحة العامة بالمركز

دعت لجنة التدريب والتطوير بقسم الصحة العامة بمركز بنغازي الطبي، المهتمين بالمجال الطبي، لحضور اليوم التعريفي بالقسم وطبيعة عمل أقسامه داخل المركز الطبي.

وأشار المركز عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن اليوم التعريفي سيكون يوم 27 من أكتوبر الجاري، بقاعة بنغازي، الساعة 11 والنصف صباحًا.

وكان مركز بنغازي الطبي، قد أعلن عن ورشة عمل حول جراحة مناظير المفاصل، يوم 24 من أكتوبر الجاري، بقاعة بنينا وبرعاية شركة ألفا الطبية وشركة الحكيم للأدوية.

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