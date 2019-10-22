إجراء ألف عملية قسطرة في «طبرق الطبي» خلال 2019

أعلنت إدارة مركز طبرق الطبي، إجراء نحو ألف عملية قسطرة قلبية خلال العام 2019، والعدد مرجح للزيادة خلال الشهور الباقية من السنة.

وقالت إدارة المركز إن عمليات القسطرة أجريت لمرضى من مختلف مدن ليبيا، وبكافة أنواعها الاستكشافية والعلاجية، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء، أمس الإثنين.

وفي وقت سابق، أعلن المركز تمكن فريق من الأطباء المتخصصين لديه من زراعة قوقعة صناعية لمريض، في عملية هي الثانية من نوعها، على المستوى المحلي. وقال مسؤول الإعلام بالمركز، معتز خالد، إن العملية تمت على هامش ورشة العمل الثانية لزراعة القوقعة لأحد المرضى، بإشراف الإخصائيين في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، والتي تشمل تدريب أطباء قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة.

وشهد مركز طبرق الطبي منذ بداية العام الجاري، تنفيذ عدد من العمليات الجراحية النادرة، فضلا عن افتتاح عدد من الأقسام الطبية، منها قسم القسطرة القلبية والتشخيصية والعلاجية، والأورام، وعمليات القلب المفتوح، بالتعاون مع الجمعية الأميركية.

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