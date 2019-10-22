نائبة وزير خارجية إيطاليا تدين التصعيد والهجمات ضد البنية التحتية في ليبيا

قالت نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، إيمانويلا كلوديا ديل ري، إن إيطاليا تشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الأخير للعنف والعدد المتزايد من الهجمات المباشرة ضد البنية التحتية المدنية والمناطق المكتظة بالسكان والتي تغذي الوضع الإنساني الأليم.

وأضافت “ديل ري”، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لكلمتها خلال مؤتمر تنسيق إرسال المساعدات الإنسانية إلى ليبيا: “نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لأزمة ليبيا”.

وتابعت: “يمثل الاستقرار الدائم والمستدام في ليبيا أولوية مطلقة للسياسة الخارجية والأمن القومي لإيطاليا، وقد تم ترسيخ موقفنا دائمًا لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها”.

وواصلت: “لدينا قلق بشأن تزايد الهجمات التي ندينها على المدنيين، والتي تثير الوضع الإنساني، وندعو إلى احترام القانون الإنساني الدولي”.

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