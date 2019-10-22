ديل ري: يجب إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا

طالبت نائبة وزير الخارجية الإيطالي إيمانويلا ديل ري، بإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة استبدال المراكز بمرافق تحترم المبادئ الأساسية للقانون.

جاء ذلك خلال افتتاحها أمس، أول اجتماع إنساني حول ليبيا بمقر وزارة الخارجية الإيطالية، بحضور نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا، والمنسق الإنساني لليبيا يعقوب الحلو، حسب وكالة نوفا الإيطالية.

هذا ووصفت ديل ري وضع المهاجرين واللاجئين بمراكز الاحتجاز في ليبيا بالمقلق، مشددة على الحاجة إلى معالجته وفقا لنهج عملي وإنساني.

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