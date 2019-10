المتوسط:

نظم عدد من المعلمين في تنسيقيات تاجوراء والزاوية وزليتن ومسلاتة وصبراتة والجميل والخمس وبعض نشطاء حي الأندلس، وقفة حاشدة أمام مقر المجلس الرئاسي.

وطالب المتظاهرون في احتجاجاتهم بتنحي رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ووزير التعليم المفوض عثمان عبد الجليل.

The post مظاهرات في طرابلس تطالب برحيل “السراج” ووزير التعليم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية