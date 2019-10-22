ليلة ثقيلة أخرى تمر على أهالي طرابلس.. اخر التطورات

تقرير 218

ليلة ثقيلة عاشها سكان طرابلس جراء اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى غارات جوية نفذها سلاح الجو على عدة مواقع.

أصوات الضربات سمع صداها في أرجاء واسعة من المدينة حيث شهدت محاور أبرزها اليرموك والخلاطات ووادي الربيع اشتباكات بين قوات الجيش وقوات الوفاق ازدادت وتيرتها عن سابقاتها في الأيام الماضية، فيما تحدثت صفحات على فيس بوك عن تعرض عدة مواقع لصواريخ غراد وسقوط قذائف على صلاح الدين.

مطار معيتيقة هو الآخر كان في مرمى سلاح الجو التابع للجيش الوطني الذي أعلن في بيان له نشره الناطق باسمه اللواء أحمد المسماري استهداف دشم ومخازن أسلحة نتج عنه عدة انفجارات كبيرة، محذرا من محاولة تعريض المدنيين للخطر من خلال استيراد أي أنواع من الأسلحة.

العمليات العسكرية في طرابلس لا تزال مستمرة دون وجود أي بوادر لإنهائها، ولكن تبقى سلامة المدنيين هي الأهم كون المعركة أخذت حيزا كبيرا من الوقت في ظل تحرك دولي يسعى إلى استدراك الموقف عن طريق جمع الأطراف أول على الأقل ووضع حد يعيد الحياة الآمنة إلى سكان العاصمة.

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