المتوسط:

قام سلاح الجو التابع للقوات المسلحه الليبيه بتنفيذ غاره جويه على دشم ومخازن اسلحه ومرافق كانت تستخدمها الجماعات الارهابيه المسلحه ، لتخزين معدات و صواريخ طائرات مسيره تركيه.

وأضاف البيان الصادر عن الجيش، أنه نجم عن هذه الغارات الجويه عده انفجارات هائله نتيجه لتدمير واحتراق صواريخ و ذخائر كانت مخزنه في هذه الدشم التي استخدمت من قبل المليشيات والجماعات المسلحه .

وحذرت القوات المسلحه الليبيه اي جماعه او مليشيا مسلحه من محاوله تعريض او تهديد امن وسلامه قواتها المسلحه والمدنيين للخطر من خلال استجلاب او استيراد اي نوع من أنواع الأسلحة او الذخائر من الخارج، او تخزينها لغرض استخدامها ضد قواتنا المسلحه او المدنين، و ان جميع التراب الليبي تحت سيطرتها ومراقبتها، وسيتم استهداف هذه الأسلحة والمعدات في كل زمان وفي اي مكان كان .

ونفذت القوات المسلحه، هذه الضربات بدقه متناهيه، وانها اصابت أهدافها دون التأثير على اي منشأت او مرافق مدنيه، وعادت جميع الطائرات سالمه للقواعد التي اقلعت منها بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح .

The post “سلاح الجو” يستهدف مخازن أسلحة الميليشيات الإرهابية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية