مجموعة أبناء ليبيا تحتج لدى الأمين العام للأمم المتحدة على خطاب أردوغان الاستعماري

استنكرت مجموعة أبناء ليبيا في بيان وجهته إلى أمين عام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في افتتاح منتدي ( تي آر تي ) بمدينة اسطنبول، وما جاء فيها من خطاب استعماري صريح.

وبحسب البيان رقم ( 19 ) لسنة 2019 ، عبرت المجموعة عن رفضها التام والمطلق لما ورد في خطاب أردوغان الذي كشف خلاله عن نواياه الحقيقية القديمة الجديدة، بإقامة خلافة مزعومة في ليبيا عبر جيوشه المتطرفة من دواعش وقاعدة وإخوان، في ظل حكم حلفائه من بقايا السلطة العاجزة غير الشرعية المتمترسة مع إسلامويها خلف سكان طرابلس، ومؤسساتها المالية التي تُنهب جهاراً نهاراً بتحويل مقدرات الليبيين من ذهب وعملة أجنبية إلى المصارف التركية، دعماً للإَقتصاد التركي المهلهل.

وقالت مجموعة أبناء ليبيا في بيانها أن خطاب أردوغان يعد مخالفة واضحة وفجة لميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب اعتباره تعدياً صارخاً على سيادة ليبيا التي يطمح أردوغان بجعلها مسرحاً لهكذا مشاريع مشبوهة، إضافة لما حمله من إثارة لنزعات عرقية وقومية ستكون آثارها مدمرة على البلاد.

وعبر الموقعون على البيان عن خوفهم من ترسيخ هذه الأطروحات عبر تزايد الوجود العسكري التركي العدواني غير المشروع في غرب ليبيا، ومن استخدام اجتماع برلين المزمع عقده حول الوضع في ليبيا لترسيخ التدخل التركي فيفي ليبيا، مطالبين بإقصاء تركيا عن اجتماع برلين، بعد إعلان رئيسها عن نواياه الإمبريالية بكل وضوح، مؤكدين على حقهم المشروع في الدفاع عن بلادهم من هذه المخططات الشنيعة .

الموقعون:

1عارف علي النايض

2 عبدالله محمد الربو

3علي محمد الرقيعي

4 أبوبكر محمد ارميلة

5عبدالمنعم حسين اليسير

6 امال محمد الورفلي

7 عبدالرحيم الحنجان

8خالد ادرنبة

9 محمد مختار الغناي

10 علي كشير

11 علي ابوقرين

12 الضاوي المنتصر

13 عصام صالح التاجوري

14 طارق محمد الكيش

15 محمد علي راشد

16 محمد ديرة

17 عبد المنعم حسين اليسير

18فوزي الغناي

19 ليلى ابوسيف ياسين

20 علي المالي

21 عبدالسلام ناجي كريم

22 علي حمودة حسين

23محمد سعد امبارك

24المبروك سلطان

25فراس ابو سلوم

26عبدالعالي أنور الدرسي

27سالم بوجنات

28مرعي عقيلة شويربات

29مجدي النايلي

30علي سعيد البرغثي

31مصطفى محمد على كمبراكي

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