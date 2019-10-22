إزالة مبانٍ مخالفة في منطقة بلعون وسوق الوحدة العربية ببنغازي

بنغازي-العنوان

قام عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بإزالة العشوائيات بمنطقة بلعون في مدينة بنغازي، وذلك بعد إخطار المخالفين في وقت سابق بشأن هدم مبانيهم المخالفة، وفي إطار تحسين المظهر العام للمدينة.

وكان قد أطلق الجهاز أمس الاثنين حملة إزالة في منطقة سيدي حسين، أزال خلالها وكرا للمخدرات، كما تم هدم مخالفات في سوق الوحدة العربية بعد إخطار المخالفين، وصودرت بعض السلع التموينية التي تباع على قارعة الطريق، والتي تعتبر غير صالحة للاستعمال الآدمي، وسلمت إلى الجهات المختصة.

كما قام الجهاز بضبط الألعاب النارية المحظور استيرادها وفق القوانين واللوائح الجمركية لخطورتها، وتمت إزالة العشوائيات في بمنطقة حي الفاتح.

كما داهم أعضاء الجهاز عددًا من المنازل التي تؤوي مهاجرين غير الشرعيين، حيث ضبطوا أكثر من 100 مهاجر من جنسيات مختلفة، لا يملكون أوراقًا رسمية، إضافة إلى ضبط أكثر من 140 مركبة مخالفة، ضمن حملات مرورية في عدة شوارع رئيسية.

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