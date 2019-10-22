مجلس النواب ينعى الفنان “صالح الأبيض”

طبرق-العنوان

نعـى مجلس النواب، الفنان الكوميدي الراحل صالح الأبيض الذي وافته المنية مساء السبت، في العاصمة التونسية بعد معاناة مع المرض.

وقال مجلس النواب في بيان أطلعت عليه العنوان، “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمزيد من الأسى والحزن ينعى رئيس ديوان مجلس النواب الليبي، وكافة العاملين بالديوان فقيد الوطن الفنان القدير الراحل صالح مفتاح الأبيض”.

وأضاف البيان، أن الفنان الراحل “اجتمع على حبه كافة أبناء الشعب الليبي وأدخل البهجة والفرح والسرور لكل بيت ليبي ورسم الابتسامة على وجوهنا جميعاً، وتوحد في حبه أبناء شعبنا ونحن في أمس الحاجة إلى ما يجمع شملنا”.

وعاش الفنان الراحل في مدينة بنغازي، وعرف عنه نقده الكوميدي اللاذع للأوضاع في ليبيا من خلال نشاطه المسرحي والتلفزيوني والإذاعي.

وقدم الأبيض العديد من الأعمال الكوميدية التي لا تزال عالقة في ذاكرة الفن الليبي، منها مسرحية “خليل البخيل” و”كوشي يا كوشة” والعديد من الأعمال الفنية.

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