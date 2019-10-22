مقتل 7 أطفال وإصابة العشرات مع استمرار العنف في ليبيا

قالت وكالة “اليونيسف” التابعة للأمم المتحدة إنه قتل 7 أطفال وأصيب العشرات، مع استمرار العنف في ليبيا.

وأوضح تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق بيان تلقت “سبوتنيك” نسخة منه، أنه وفق التقارير قتل 3 أطفال وامرأتين في ليبيا يوم الخميس الماضي.

وتابع: “قُتل ثلاثة أطفال وامرأتان، يوم الخميس الماضي، عندما كانوا يستقلون سيارة على طريق سريع، يقع على بعد 16 كيلومتراً من طرابلس”.

واستمر: “في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وبحسب التقارير قُتلت 3 شقيقات، وأصيبت والدتهن وشقيقتهن الرابعة بجروح بالغة، عندما تعرض منزلهم الذي يقع جنوبي العاصمة للهجوم”.

وواصل: “قبل ذلك بيوم، وردت تقارير تفيد أن طفلاً في الثالثة عشرة من عمره قُتل، بينما كان في منزله”.

وأشار إلى أنه “في وقت سابق من الشهر، أصيب 5 أطفال بجراح عندما تعرضت مدرستهم في مدينة جنزور لضربة، على بعد 18 كيلومتراً من العاصمة”.

وقال شيبان: “تمثل هذه الهجمات الأخيرة تذكيراً بأن الأطفال في ليبيا يواصلون دفع الثمن الأغلى، مع استمرار العنف في عدد من المناطق الغربية من البلد”.

وأردف المسؤول الأممي: “الأطفال ليسوا هدفاً. يجب حمايتهم في جميع الأوقات أينما كانوا. يجب على جميع أطراف النزاع الامتناع عن شن هجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منازل الناس والمدارس والمستشفيات والمرافق الطبية”.