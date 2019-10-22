السراج يأذن بصرف مبالغ التعويضات المخصصة لملف جبر باتفاق مصراتة – تاورغاء

ليبيا – استقبل رئيس الرئاسي فائز السراج أمس الاثنين بمقر المجلس في العاصمة طرابلس كل من عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد وعميد بلدية تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك وعضوين من المجلس البلدي مصراتة بحضور وكيل وزارة المالية.

اللقاء تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس الرئاسي عدد من المواضيع في إطار الاتفاق بين مصراتة وتاورغاء أبرزها ملف جبر الضرر.

حيث أعطى السراج الضوء الأخضر لصرف المبالغ المخصصة لهذا الملف واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ التزامات الإتفاق الأخرى.



وناقش الاجتماع عدد من الملفات الخدمية وسير العمل بالمشاريع تحت التنفيذ إضافة لسبل إتمام المشاريع المتوقفة التي وصل الإنجاز بها إلى نسبة كبيرة وبالأخص مشاريع التعليم.



من ناحية ثانية تناول اللقاء الإجراءات اللازم اتخاذها وعلى وجه السرعة لمواجهة انتشار مرض اللشمانيا حيث أكد السراج بأن لهذا الملف أولوية خاصة.

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