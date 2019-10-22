الاتحاد الأوروبي يمول برنامجا تدريبيا لحوكمة الهجرة في ليبيا

نظم المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، مع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا الأسبوع الماضي، دورة تدريبية استهدفت أربعين ممثلا عن منظمات المجتمع المدني الليبية العاملة في مجال الهجرة، بعنوان “دعم قدرات المناصرة والتوعية.

وقالت رئيسة قسم البرامج في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا ساندرا جوفين، إن الاتحاد الأوروبي يمول هذا البرنامج، لدعم الفاعلين الليبيين في توفير الأرضية والشروط اللازمة لحوكمة الهجرة، معربة عن أملها في أن يساهم التدريب في رفع تحديات الهجرة، واغتنام الفرصة لبناء السلام وإعادة الإعمار في ليبيا.

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