الأرصاد: طقس خريفي متقلب على أغلب مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس خريفي متقلب على أغلب مناطق ليبيا وممطر في بعض الأحيان، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء.

وقال المركز إنه من المتوقع أن تكون الأجواء ماطرة من حين لآخر مصحوبة بسحب رعدية على كل من غدامس والحمادة اليوم، بينما هناك احتمال لسقوط الأمطار على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وأضاف أن الأمطار من المتوقع أن تكون غزيرة يوم غد الأربعاء على المناطق الحدودية الشرقية، ويتوقع أن تشمل الأمطار مناطق الشمال الغربي يوم الخميس، خاصة على مناطق الجبل وأقصى الساحل الغربي.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على مناطق الشمال بين 25 و31 درجة، على ألا تتجاوز 22 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر، بينما تتفاوت ما بين 32 و35 درجة على مناطق الدواخل والوسط والجنوب.

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