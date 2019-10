المتوسط:

نظم العاملون بمستشفى الحوادث أبو سليم وقفة احتجاجية تضامناً مع الأطباء الذين تم اختطافهم وهم في قافلة طبية متوجهة إلى مدينة غدامس.

وأعلنت مصادر طبية في 11 من أكتوبر الجاري اختطاف 6 أطباء من قافلة طبية كانت في طريقها إلى مدينة غدامس.

The post العاملون بمستشفى أبو سليم يتظاهرون تضامنا مع زملائهم المختطفين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية