المسماري: دمرنا دشما ومخازن صواريخ الطائرات التركية المسيرة بالشق العسكري من مطار معيتيقة

طرابلس-العنوان

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، إن سلاح الجو دمر دشم ومخازن أسلحة ومرافق في الشق العسكري من مطار معيتيقة الدولي كان يستخدم لتخزين معدات وصواريخ طائرات تركية مسيرة.

وأضاف المسماري في بيان صحفي نشر عبر صفحته الرسمية بـ “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، أن الغارات نجم عنها انفجارات هائلة نتيجة تدمير واحتراق الصواريخ والذخائر.

وأوضح المسماري بأن هذه الضربات الجوية كانت نتيجة لعمل مضني لفرق وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة العربية الليبية التي استطاعت بمجهوداتها اكتشاف وتحديد مواقع هذه الدشم التي استخدمت لغرض تخزين معدات وذخائر تستخدم للطائرات المسيرة التركية.

ووجه المسماري تحذيرا للجماعات والميليشيات المسلحة وكل من يحاول تعريض أو تهديد أمن وسلامة القوات المسلحة والمدنيين للخطر من خلال استجلاب أو استيراد أي نوع من أنواع الأسلحة أو الذخائر من الخارج، أو تخزينها لغرض استخدامها ضد القوات المسلحة أو المدنيين، مؤكدا بأن جميع التراب الليبي تحت سيطرة الجيش ومراقبته، وأنه سيتم استهداف هذه الأسلحة والمعدات في كل زمان وفي أي مكان كان.

وأكد المسماري بأن سلاح الجو الليبي قام بتنفيذ كافة الضربات بدقة متناهية، وأنها أصابت أهدافها دون التأثير على أي منشآت أو مرافق مدنية، وأن جميع الطائرات عادت سالمة للقواعد التي أقلعت منها بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.

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