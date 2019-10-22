العاملون بمستشفى أبو سليم يحتجون على اختطاف 6 أطباء ضمن قافلة متجهة لغدامس

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن العاملين بمستشفى الحوادث أبو سليم نظموا يوم أمس الاثنين وقفة احتجاجية تضامناً مع الأطباء الذين تم اختطافهم وهم في قافلة طبية متوجهة إلى مدينة غدامس.

وأعلن مستشفى غدامس العام في 12 أكتوبر الجاري اختطاف 6 أطباء كانوا ضمن قافلة طبية في طريقها لمدينة غدامس لتقديم الخدمات الطبية لمستشفى غدامس العام.

ونظم العاملون بمستشفى غدامس العام في وقت سابق وقفة احتجاجية على خلفية اختطاف زملائهم معربين عن استنكارهم لعملية الاختطاف مطالبين بالإفراج الفوري عن الأطباء المختطفين وعدم تحميلهم مسؤولية وأفعال أطراف أخرى لا صلة لهم بها.

وشارك أعضاء من المجلس البلدي غدامس وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المواطنين وأهالي المرضى العاملين بالمستشفى وقفتهم الاحتجاجية استنكارا لعملية الاختطاف وتضامنا مع الاطباء المختطفين وعائلاتهم وزملائهم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا