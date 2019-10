المتوسط:

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قراره رقم 1215 لسنة 2019 القاضي بجعل يوم غد الأربعاء عطلة في كافة المؤسسات والهيئات العامة.

وأوضح المجلس الرئاسي في قراره أن يوم غد الأربعاء عطلة عيد التحرير في كافة المؤسسات والهيئات العامة على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة رقم 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010.

