«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من زوارة إلى طرابلس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية قوية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن الرؤية جيدة على طول الساحل، إلا أن ارتفاع الموج سيتجاوز المترين على الساحل من شحات إلى درنة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شرقية، تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

– البحر خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه بين 0.5 و1.25 متر، ويصل إلى 1.75 متر على الساحل من زوارة إلى طرابلس، فيما تسجل درجة الحرارة 26 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:

– السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر، مع سقوط أمطار متفرقة غدًا على أقصى الساحل الشرقي.

– الرياح شمالية شرقية إلى شمالية، سرعتها بين 10 و20 عقدة.

– البحر قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتجاوز المترين على الساحل الممتد من شحات إلى درنة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 25 و26 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا