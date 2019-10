«النواب» ينعي الفنان صلاح الأبيض

المتوسط:

نعـى رئيس ديوان مجلس النواب وكافة العاملين بالديوان الفنان الراحل، صلاح مفتاح الأبيض.

وأوضح مجلس النواب في بيان النعي أن الأبيض فنان “اجتمع على حبه كافة أبناء الشعب الليبي وأدخل البهجة والفرح والسرور لكل بيت ليبي” ورسم الابتسامة على وجوده الجميع وتوحد في حبه أبناء الشعب الليبي في وقت تحتاج فيه ليبيا إلى ما يجمع شملها.

وتوفي الفنان صلاح الأبيض، في مستشفيات تونس بعد صراع مع المرض، حيث قام مئات الفنانين والمواطنين بتشييع جثمانه أمس الاثنين بمدينة بنغازي.

