بعد عصير الغسالات..شرطة مسه تضبط عمالة وافدة يغسلون “البطاطا” في غسالة الملابس

أخبار ليبيا24

تمكن أعضاء مركز شرطة مسة – 10 كم غرب مدينة البيضاء – من ضبط مجموعة من العمالة يغسلون “البطاطا” المصرية في غسالة الملابس.

وأوضح المركز أن المضبوطين في حدود اختصاص المركز وهم من العمالة الوافدة المصرية يقومون بغسل البطاطا وبيعها للمواطنين على أنها ليبية.

وأشار مركز شرطة مسة إلى أن المتهمين كانوا يبيعون “البطاطا” بسعر 4 دينار للكيلو، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي نهاية سبتمبر الماضي تمكن جهاز الحرس البلدي فرع المرج، من ضبط محل عصير يقوم بعصر الفواكه في غسالة لغسل الملابس.

وبناءً على شكاوى واردة إلى مركز الحرس البلدي المرج حول وجود محل لبيع العصائر الطبيعية لا تتوفر فيه الاشتراطات الصحية توجهت دوريات الحرس البلدي المرج إلى المحل المعروف باسم جنة فواكه المرج وتم ضبط العمال متلبسين بعصر العصير في غسالة الملابس.

وتم قفل المحل على الفور وحجز المتهمين لمدة 48 ساعة إلى حين عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين .

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