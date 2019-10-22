مجموعة أبناء ليبيا تستغيث بالأمم المتحدة لوقف تمدد تركيا الاستعماري

وجهت مجموعة أبناء ليبيا خطابا إلى أمين عام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عبر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة حول تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان بشأن ما وصفه بـ “حق بلاده” في التواجد بعدة دول كانت ضمن السلطنة العثمانية والتي من بينها ليبيا.

وبحسب صحيفة اليوم السابع أكدت المجموعة التي تضم عدداً من الدبلوماسيين السابقين والأكاديميين والنشطاء في بيان لها أن تصريحات أردوغان ما كانت لتكون لولا ما وصفها البيان بـ “بقايا السلطة الحاكمة في طرابلس مع حلفائها الإسلاميين المتحالفين مع تركيا”، مؤكدة أنها أرسلت الرسالة فعلاً إلى سلامة فيما لاتزال حملتها لجمع التوقيعات على الرسالة مفتوحة.

وحذرت الرسالة من مغبة هذه التصريحات ومن محاولة فرضها كأمر واقع على الأرض مطالبة الأمين العام بإدانتها صوناً لحق الشعوب على أراضيها كما حذرت من تداعيات هذه التصريحات والمشاريع على المجتمع الليبي من خلال إثارة النعرات القومية والعنصرية.

وكان اردوغان قال إن الاتراك يتواجدون في ليبيا وسوريا من أجل حقهم، وحق اخوانهم في المستقبل مضيفا خلال كلمة له أمس الاثنين في منتدى آرتي باسطنبول أن الاتراك اليوم يتواجدون في جغرافيتهم احتراما لإرث الأجداد، فهم من نسل “يونس أمره” في اشارة الى القاضي العثماني الشهير.

ووصف أوردوغان بلاده تركيا بوريث الامبراطورية العثمانية، مشيرا إلى سعيه لإحياء ما وصفه بالمجد القديم للأتراك .

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