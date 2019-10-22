تعرف على أضرحة الأولياء الصالحين التي دمّرها المتشددين بليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

لم تسلم المعالم التاريخية والدينية من أيادي المتشددين في ليبيا، فحتى الزوايا وأضرحة الأولياء، التي يتبرك بها الليبيون على غرار البلدان المغاربية، كانت عرضة للانتهاك والهدم سواء بالرافعات أو بالمتفجرات.

فقد قام مجموعة من المتطرفين، السبت الماضي، بتفجير ضريح الشيخ محمد المبارك الكائن بمنطقة “وادي سوف الجين” – 180 كلم جنوب طرابلس- الواقع بمدينة بني وليد، مما أدى إلى لهدم الضريح بالكامل .

وكان “الشيخ محمد المبارك” من أحفاد الشيخ عبد السلام الأسمر، عاش بوادى “سوف الجين”، حيث عمل في تحفيظ القرآن والفقه حتى وفاته ودفنه هناك.

إليك قائمة بأشهر الزوايا والأضرحة التي هدّمها المتشددون في ليبيا:

يقع مقام الشيخ عبد السلام الأسمر في زليتن فجّره عناصر داعش عقب ثورة فبراير، على اعتبار “زيارة قبره أو اتباع تعاليمه من الشرك بالله”.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وقتها، مقتطفات من فيديو تظهر عملية تفجير الضريح بحضور مئات المتشددين وهم يهتفون “لله أكبر”.

وتعرضت مكتبة وجامعة تحملان اسم الشيخ الأسمر، لأعمال تدمير ونهب “تكملة” للمشهد التخريبي ذاته.

ينسب القبر للشيخ أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي، المعروف بـزرّوق (846 هـ – 899 هـ)، وهو فقيه مالكي معروف، وصاحب الشروحات المعتمدة عند المالكية.

الولي، الذي يرتاده كثير من أهالي المدينة، يعد من أهم من اعتنى بجانب التربية والسلوك في الكتابات الإسلامية، تعرض للهدم سنة 2012.

هذه الزاوية في حقيقة الأمر، مخصصة لتحفيظ القرآن والطريقة الصوفية القديمة بالمنطقة، لكن المتشددين رأوا فيها شيئا من الشرك.

فقد دمروا ضريح الشعاب الدّهماني في طرابلس، وانتهكوا حرمة القبر سنة 2012 بالموازاة مع تدميرهم مقام عبد السلام الأسمر.

فجّره المتشددون سنة 2013، بعد سلسلة التفجيرات التي راحت إثرها آثار السلف، وانهار الجدار الخلفي للزاوية ثم انهيار سقفها بالكامل.

ويقع ضريح سيدي محمد الأندلسي، الفقيه الذي عاش في القرن الـ15، بضواحي تاجوراء.

يشار إلى أن سكان المنطقة، التي يقع فيها الضريح، حاولوا حماية هذا المعلم من أيادي المتشددين، وهو ما تسبب في مشادات بينهم .

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