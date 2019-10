المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، بوصول أجهزة ومعدات طبية تسلمها مستشفى الهضبة العام «الخضراء سابقًا».

ويأتي ذلك ضمن سلسلة دعم المستشفيات في ليبيا، تنفيذًا لخُطة الوزارة الهادفة لدعم القطاع الصحي العام، التي أطلقها الوكيل العام خلال العام الماضي.

