المتوسط:

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن تضامنها الكامل مع مطالب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس المعتصمين لتحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة في زيادة مرتباتهم وتحسين مستواهم المعيشي بما يؤدى لرفع مستوى أدائهم في العملية التعليمية، حسب بيان اللجنة.

وذكرت اللجنة برسالة المعلمين المقدسة في تربية الأجيال وصناعة الرجال، وأن نهضة أي مجتمع ورفعته في تعليم وتربية أبنائه، داعية كلا من مجلس النواب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى ضرورة العمل على إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال تحقيق العدالة في توزيع المرتبات وتكافؤ الفرص لجميع شرائح المجتمع بما يحقق الوئام والرفاه والسلام الاجتماعي.

وقالت اللجنة، في بيان لها، «إنها تتابع منذ فترة دعوات الاعتصام من قبل النقابة العامة للمعلمين ومطالب المعلمين برفع سقف مرتباتهم أسوة بشرائح أخرى فى المجتمع»، مشيرة إلى حق المعلمين في التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي.

The post منظمة حقوقية تطالب الوفاق والنواب بحل أزمة المعلمين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية