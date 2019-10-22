المحجوب: وكالة تيكا التركية إحدى أبرز أذرع نظام أردوغان التخريبية في ليبيا

ليبيا – قال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش العميد خالدالمحجوب إن وكالة تيكا التركية للتعاون والتنسيق هي الواجهة الخيرية للمشروع العثماني الإخواني الجديد ، مشيراً إلى أنها بالأساس أداة اختراق للمجتمع تجمع بين الجانب المخابراتي وبين تمويل الإرهاب من خلال الدعم الذي تقدمه للجمعيات والمنظمات والأفراد المتورطين في ضرب مؤسسات الدولة الليبية.

المحجوب أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “العرب” اللندنية اليوم الثلاثاء أن وكالة تيكا تحاول التصدي لعملية التحرير والتطهير التي تقودها القوات المسلحة في مختلف أرجاء البلاد.

وأضاف أن تيكا هي الوجه الآخر لجمعيات مثل قطر الخيرية التي تصب معها في نفس الهدف لاختراق المجتمعات عبر دعم قوى الإسلام السياسي وتمكينها من التغلغل في المدن والقرى والمناطق النائية والأحياء الفقيرة والمحرومة التي تشعر بالغبن.

وأشار مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إلى أن الوكالة التركية تعتبر إحدى أبرز أذرع نظام أردوغان التخريبية في ليبيا.

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