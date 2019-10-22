السفارة الليبية توقع اتفاقا مع معهد بإسبانيا لتدريس اللغة للطلاب الموفدين

وقع الملحق الاكاديمي بالسفارة الليبية بمدريد الزروق عبداللطيف اتفاق تعاون مع معهد دون كيخوتيDonQuijoteلتدريس اللغة الاسبانية للطلاب الموفدين الجدد.

وبينت السفارة الليبية بأسبانيا أن الاتفاق الذي جرى توقيعه تضمن منح الطلاب المرشحين من الملحقية تخفيض بنسبة 25‎%‎عن الطلاب العاديين.

وأوضحت السفارة أن معهد دون كيخوتي معتمد من قبل وزارة التعليم الاسبانية ومخول بتدريس السنة التمهيدية لطلاب الشهادة الثانوية وقبل دخولهم الجامعة حسب القانون الاسباني وقد سبق للسفارة الليبية بمدريد التوقيع مع هذا المعهد منذ ثلاث سنوات ماضية.

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