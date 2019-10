المتوسط:

طالب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مجلس الأمن بتطبيق قراراته بشأن الأزمة الليبية.

وأكد لافروف، على ضرورة حل جميع النزاعات العالمية، على رأسها ليبيا، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

وشدَّد لافروف، على موقف بلاده بضرورة حل جميع النزاعات الحديثة بما يتماشى مع القرارات التي اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فيما يتعلق بأزمة ليبيا.

