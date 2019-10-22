العليا للإفتاء تدعو الليبيين إلى نصرة الجيش وعدم الالتفات لفتاوى تحريم العملة المطبوعة في روسيا

البيضاء-العنوان

أصدرت اللجنة العليا للإفتاء بالهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للحكومة المؤقتة، أمس الاثنين، بيانا حول تحريم العملة الليبية المطبوعة بروسيا، وذلك ردا على مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء المنحلة.

وقال البيان “إن اللجنةُ العليا للإفتاءِ اطَّلعتِ على ما صدرَ عمَّا يُسمَّى بِمجلسِ البحوثِ والدِّراساتِ الشَّـرعيةِ بدارِ الإفتاءِ المنحلةِ، والَّذِي تَضمَّنَ تَحريمَ تَدَاوُلِ الْعُملةِ الصَّادرةِ عَنِ الْمصـرِفِ المركزِيِّ بالبيضاءِ، وَوصْفِهَا بِأنَّهَا مُزَوَرَةٌ وصَادرةٌ مِنْ جِهَةٍ غَيْرِ مُخَوَّلَةٍ”.

ودعت اللجنةَ العليا للإفتاءِ بدولة ليبيا إلى عَدَمِ الالْتِفَاتِ إلى مَا تُصدِرُهُ تِلْكَ الدَّار المنحلة من فتاوى وبياناتٍ وقراراتٍ، حَيثُ إِنَّها تدَعمُ الإرهابَ وتُثِيرُ الْفِتَنَ، وَشَتَّتتِ البَلَدَ وأهدرت ثرواتِها ومَزَّقَتْ نَسِيجَها الاجْتِمَاعِيَّ.

كما دعت اللجنة العليا للإفتاء إلى مناصرة القوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الجماعات الإرهابية والمليشيات الإجرامية.

فيما يلي نص البيان بالكامل حول تحريم العملة الليبية المطبوعة بروسيا:

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