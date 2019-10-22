شركة لجوف للتقنية النفطية تعلن استئناف عمليات الإنتاج بمصنع المواد الموازنة

ليبيا – أعلنت شركة الجوف للتقنية النفطية وهي إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط أمس الإثنين استكمال أشغال الصيانة بمرافقها واستئناف عمليات الإنتاج بمصنع المواد الموازنة الذي تبلغ قدرته الإنتاجيّة 100,000 طن سنوياً.

الشركة قامت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمؤسسة خلال الأسابيع الماضية بأعمال صيانة وإصلاح مكثفة بالمصانع والمباني الإدارية التابعة لها شملت على سبيل المثال تجهيز قاعة الاجتماعات وصيانة مبنى إدارة التصنيع ومختلف الوحدات الإنتاجية بالمجمّع الصناعي إضافة إلى القيام بصيانة شاملة لمصنع المواد الموازنة المتوقّف عن العمل منذ عام 2014.

وقد هنّأ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال مكالمة هاتفية كافة العاملين بالشركة بهذا النجاح، معرباً عن خالص تقديره لما بذلوه من جهود استثنائية لضمان حسن سير الأشغال على الرغم من كل التحديات التي واجهت الشركة.

وأضاف قائلا :” إن إعادة تشغيل مصنع المواد الموازنة يعتبر مكسب لقطاع النفط والغاز في ليبيا إذ يقوم هذا المصنع بإنتاج العديد من المواد المستخدمة في حفر الآبار النفطية مثل البارايت والبنتونايت وكربونات الكالسيوم وكذلك مادة الردم المستعملة كحماية مهبطية وهو ما سيساهم في توفير المواد الأساسية التي تحتاجها المؤسسة في عمليات الحفر خصوصا أننا نعتزم حفر أكثر من 40 بئر في المناطق البرية العام القادم وما يقارب 31 بئر بحري خلال السنوات القادمة في التركيبين (أ، ه).”

كما حث الشركة على مواصلة العمل والتنسيق مع الشركات الخدمية الأخرى في ليبيا وخارجها وذلك من أجل مواكبة آخر التطورات والاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الخدمات النفطية.

وأعرب كل من مجدي جبريل امساعد رئيس لجنة الإدارة بشركة الجوف وسالم شحات مشرف مصنع المواد الموازنة عن شكرهما العميق لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وعلى رأسهم مصطفى صنع الله لما قدموه من دعم للشركة ولتشجيعهم المتواصل للعاملين وايمانهم بقدراتهم.