الوفاق تبحث مع الفاو تفعيل الاتفاقية الموقعة مع ليبيا في العام 2008

بحث وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ” عبدالباسط الغنيمي ” مع المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة (الفاو) ، ” شو دونيو ” مجالات وفرص التعاون بين ليبيا ومنظمة الفاو ، وعلى رأسها تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في العام 2008 .

وأوضح ” الغنيمي ” في تصريح له نقله المكتب الاعلامي للوزارة على هامش مشاركته في فعاليات الدورة السادسة والاربعين للجنة الامن الغذائي العالمي والتى عقدت بالعاصمة الايطالية روما ان هذه الاتفاقية والتى تبلغ قيمتها 71 مليون دولار تهدف الى تنفيذ عدد من المشروعات المتعلقة بالقطاع وكذلك مكافحة العديد من الامراض البيطرية والافات الزراعية .

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