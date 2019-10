المتوسط:

أكد مدير مكتب الإعلام الامني بمديرية أمن توكرة خليل البرغثي، أن القسم المالي بالمديرية أنهى كافة المستندات والإجراءات الإدارية والمالية لصرف مرتبات منتسبي المديرية من ضباط وضباط صف وموظفين من قبل مكتب الخدمات المالية ببلدية توكرة.

وأشار البرغثي، إلى أن المديرية أنهت إجراءات مرتبات أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، حيث تم إيداع الحوافظ بالمصارف كلاً حسب مصرفه.

