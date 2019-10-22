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“عدل الوفاق” تشارك بمؤتمر العدالة في المغرب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم على أهمية جذب المستثمر الأجنبي وتوطين الاستثمار داخل ليبيا رغم الظروف التي تعيشها البلاد منذ أعوام.

وجاء ذلك خلال مؤتمر دولي للعدالة نظمته المملكة المغربية وحضره عدد من وزراء العدل ورؤساء المجالس القضائية والمحكم من مختلف بلدان العالم تحت شعار “العدالة والاستثمار: الرهانات والتحديات”.

وركز الحاضرون خلال المؤتمر على الحماية القانونية والقضائية لقطاع الأعمال والاستثمار وترقية الخدمات العدلية والقضائية، حيث أشار الوزير إلى سريان قانون تشجيع الاستثمار داخل ليبيا والصادر عام 2010 وقانون الصكوك الصادر عام 2016.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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