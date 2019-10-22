«صحة الوفاق»: مقتل طفلتين وإصابة ثالث في قصف مدفعي على منطقة صلاح الدين بالعاصمة

أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة في حكومة الوفاق، أمين الهاشمي، مقتل طفلتين وإصابة طفل من عائلة الزليتني في قصف مدفعي أصاب منطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس.

وقال الهاشمي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الطفلتين روان وجمانة، إحداهما لم تتجاوز الرابعة، والأخرى في الثامنة من العمر، توفيتا حين أصابت قذيفة مدفعية شقتهما الواقعة في منطقة صلاح الدين، مشيرًا إلى تعرض الطفل نذير – ثلاث سنوات – إلى إصابة خطيرة في الرأس جراء الحادث، نقل إثرها إلى تونس لتلقي العلاج.

يذكر أن طرابلس شهدت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة مساء أمس الإثنين، التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا