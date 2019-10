المتوسط:

قام صباح اليوم رئيس قسم العلاقات العامة إبراهيم المقدم فرج فكرون ورئيس قسم الانضباط الرائد احمد خليفة الجديد الذي كلف من قبل مدير الأمن بالإشراف على سير العمل.

وتأتي هذه الجولة التفقدية، بناء على تعليمات مدير الأمن العميد الصادق مفتاح اللواطي.

