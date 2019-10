وزير خارجية إيطاليا: نعمل على وضع حد للصراع في ليبيا

المتوسط:

أعلن وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، الإثنين، أن الهدف الإيطالي في ليبيا ليس تغذية الصراع ولكن وضع حد له والعمل على أن لا تتحول ليبيا إلى ملاذ للإرهابيين أو نقطة انطلاق لآلاف المهاجرين نحو أوروبا ولهذا الغرض فنحن بحاجة إلى حلفاء للعمل معهم من أجل هذا الهدف والتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المؤتمر الخاص بتنسيق العمل الإنساني في ليبيا ورعاية حقوق الإنسان بتنظيم من الحكومة الإيطالية وبرنامج (ايكو) للمساعدات الأوروبية التابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ومن جهتها أعربت نائبة وزير الخارجية الإيطالية إيمانيال ديل ري في افتتاحها أعمال المؤتمر عن القلق البالغ تجاه تكرار حالات الاعتداء على المدنيين في ليبيا وانهيار الوضع الإنساني.

وقالت ديل ري: “إننا نوجه نداء اليوم لاحترام القانون الإنساني الدولي في هذا البلد”.

