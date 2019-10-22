ايطاليا :سنقوم بتقييم اتفاقنا مع خفر السواحل الليبي

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن الحكومة هي من سيبتّ بشأن الاتفاق المبرم مع خفر السواحل الليبي. ونقلت وكالة الانباء الايطالية ” آكي ” عن ” كونتى ” قوله ” عندما يحين موعد التمديد التلقائي للاتفاق حول خفر السواحل الليبي وهو نوفمبر، سنقوم بتقييم الأمر، وسنعقد اجتماعات حكومية لتقييم إمكانية استمرار هذا الاتفاق”.

ووفق مراقبين “يمكن بموجب الاتفاق بين إيطاليا والقوات الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، والذي يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي أيضاً، أن يعترض الليبيون قوارب اللاجئين التي في طريقها إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، ويعيدونها إلى ليبيا”.

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