الأحوال المدنية: تعطل استخراج الشهادات في مكتب سبها «موقت»

قالت مصلحة الأحوال المدنية، فرع المنطقة الجنوبية، إن مكتب إصدار سبها لم يغلق المكاتب الخدمية في المدينة، وإنها لا تزال تعمل بجميع صلاحياتها باستثاء تعطل استخراج الشهادات لفترة موقتة.

وأوضحت المصلحة أن تعطل استخراج الشهادات يعود إلى أعمال صيانة هدفها «استحداث منظومة أكثر تطورًا وأكثر سرعة في العمل»، الأمر الذي سوف يساهم في حل جميع الاختناقات داخل المكتب دون الرجوع إلى مكتب الإصدار، حسبما ذكرت عبر صفحتها بـ «فيسبوك»، أمس الاثنين.

وبينت المصلحة أنه تم استحداث مكتب المواليد داخل مستشفى سبها الطبي وإعادة فتح مكتب حجارة، وحالياً تعمل على مستخرجات الشهادات في مكتب الإصدار، على أن يكون سحب الشهادات بين الساعة التاسعة صباحًا والثانية والنصف ظهرًا.

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