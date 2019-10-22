مشائخ ترهونة يردون على تصريحات أردوغان الاستعمارية لليبيا

أعلن مجلس مشائخ ترهونة عن استنكاره لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي تحمل خلفيات استعمارية.

وقال مجلس مشائخ ترهونة في بيان له أن مكتبه الإعلامي تابع كلمة أردوغان التي عبرت “بشكل صريح وواضح على سياسة حزب العدالة والتنمية الاستعمارية” حيث ادعى “حق بلاده المزعوم في ليبيا، إضافة لحقها في عدة دول بينها الجمهورية العربية السورية، ضمن ما يعتبره أردوغان جغرافية سلطنتهم العثمانية القديمة”.

وأضاف المجلس “إن الإرث العثماني في بلادنا لا نذكره إلا بالدم والفقر والجهل والضرائب والسلب والنهب، ودك القرى بالمدافع، وقتل أجدادنا، وتعد المذبحة التي قام بها الأتراك في حق أهلنا في قبيلة الجوازي من أسود وأكلح ما في تاريخ الدولة العثمانية” مردفا “ها هي تركيا اليوم تكشف عن حقيقة تواجدها في منطقتنا العربية من خلال ما أعلنه الرئيس التركي يوم أمس بأن لتركيا إرث تاريخي ينبغي إعادته”.

ودعا المجلس “القبائل الليبية الشريفة” لأن تدرك حقيقة ما يجري على الساحة الليبية من دعم تركي لجيشها في طرابلس المتمثل في الدواعش والقاعدة والإخوان في ظل حكم حلفاء تركيا من بقايا السلطة العاجزة وغير الشرعية في طرابلس” مطالبا “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأن تعمل بجد على إيقاف الصلف التركي الاستعماري الذي كشر عن أنيابه، وأخبر بنفسه عن حقيقة نواياه الاستعمارية في ليبيا”.

وأضاف المجلس “لا أظن أن المنظومة الدولية وفقا لمعاهداتها وقوانينها وأعرافها تقبل بمثل هذا الخطاب المتخلف الذي يعد في حقيقته كافي لارتكاب أردوغان جرائم ضد الإنسانية” مطالبا “كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتجمعات السياسية بإصدار البيانات الرافضة لسياسة أردوغان الاستعمارية”.

وقال المجلس موجها حديثه للمسلحين المقاتلين في صفوف قوات الوفاق “يا أبنائنا المغرر بهم في حربهم ضد جيشهم المتمثل في القوات المسلحة العربية الليبية، إن تركيا قالت كلمتها في ليبيا يوم أمس بوضوح ، فما عساكم فاعلون؟” مردفا “إن الطيران المسير التركي ليس موجه ضد جناح ليبي بعينه إنه في الحقيقة ضد جميع الليبيين، فإذا كان الاستعمار التركي له حلفاء ليبيين فإنهم سيكونون غدا ضحية الجلاد التركي” مضيفا “إن أهلكم في ترهونة لن تثني من عزائمهم خطابات .. أردوغان لكنهم أرادوا من إصدارهم لهذا البيان تنبيه جميع القبائل الليبية لحقيقة السياسة التركية”.

وكان اردوغان قال إن الاتراك يتواجدون في ليبيا وسوريا من أجل حقهم، وحق اخوانهم في المستقبل مضيفا خلال كلمة له أمس الاثنين في منتدى آرتي باسطنبول أن الاتراك اليوم يتواجدون في جغرافيتهم احتراما لإرث الأجداد، فهم من نسل “يونس أمره” في اشارة الى القاضي العثماني الشهير.

ووصف أوردوغان بلاده تركيا بوريث الامبراطورية العثمانية، مشيرا إلى سعيه لإحياء ما وصفه بالمجد القديم للأتراك .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا