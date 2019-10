«قزيط»: البعثة الأممية خاضعة لنفوذ الدول الكبرى

المتوسط:

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم قزيط، أن بعثة الأمم المتحدة لا تقوم بدورها في حل الأزمة الراهنة.

وقال قزيط” إنه عندما يكون هناك خلاف في وجهات النظر بين الدول الخمسة دائمة العضوية تكون البعثة تائهة”، متهما إياها بأنها خاضعة تماما لنفوذ الدول الكبرى”.

واعتبر قزيط، أن سلامة لم يكن على مستوى المسؤولية”.

وأشار قزيط، إلى أنه من المناسب في هذا المرحلة منح دور للاتحاد الإفريقي، لأنه يطمح في لعب دور في القضية الليبية ، وهو أكثر تحررا من نفوذ الدول الكبرى عن البعثة.

