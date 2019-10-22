مجلس مشايخ ترهونة يستنكر خطاب أردوغان الاستعماري

تتواصل البيانات التي تستنكر ما جاء في كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال افتتاح منتدي ( تي آر تي ) بمدينة اسطنبول أمس الإثنين، وما تخللها من خطاب استعماري صريح.

مجلس مشايخ ترهونة، عبر في بيان صادر عنه عن استنكاره الشديد لما ورد في كلمة أردوغان، حيث كما طالب المجلس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأن تعمل على إيقاف الصلف التركي الاستعماري.

ودعا المجلس كافة القبائل الليبية بأن تدرك حقيقة ما يجري على الساحة الليبية من دعم تركي لجيشها في طرابلس المتمثل في الدواعش والقاعدة والإخوان في ظل حكم حلفاء تركيا من بقايا السلطة العاجزة وغير الشرعية في طرابلس.

ودعا مجلس مشايخ ترهونة بحسب البيان كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتجمعات السياسية إلى إصدار البيانات الرافضة لسياسة أردوغان الاستعمارية ، لافتين إلى أن المنظومة الدولية وفقا لمعاهداتها وقوانينها وأعرافها تقبل بمثل هذا الخطاب المتخلف الذي يعد في حقيقته كافي لارتكاب أردوغان جرائم ضد الإنسانية.

وختم مجلس مشايخ ترهونة بيانه، بالتشديد على أن خطابات أردوغان لن تثبط الجميع من عزائمهم لمواجهة هذا الاستعمار.

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