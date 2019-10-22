مجلس النواب ينعى فقيد الوطن .. وموكب مهيب في تشييع الفنان صالح الأبيض

نعى رئيس ديوان مجلس النواب وكافة العاملين بالديوان، الفنان الراحل صالح الأبيض، الذي وافته المنية السبت الماضي في العاصمة التونسية، بعد معاناة مع المرض.

وقال رئيس الديوان إن الراحل صالح الأبيض أدخل البهجة والفرح والسرور إلى كل بيت ليبي، ورسم الابتسامة على وجوه الجميع، وتوحد في حبه أبناء الشعب وهم في أمس الحاجة إلى ما يجمع شملهم.

كما تقدم رئيس الديوان بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الراحل وذويه، والأسرة الفنية، وأهالي مدينة بنغازي، وجميع محبيه وكافة أبناء الشعب الليبي.

هذا وتم تشييع جثمان الفقيد أمس في مقبرة الهواري بمدينة بنغازي، بحضور عدد من الفنانين والشخصيات الثقافية والسياسية وجمع من المواطنين.



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