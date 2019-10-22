أبوراس: نواب طبرق قدموا للشعب مستقبل مليء بالدمار والقتل والخطف والنهب

ليبيا – إعتبرت العضو المقاطع لمجلس النواب، ربيعة أبوراس أن من يقود الحرب الدائرة حالياً هي جهة تشريعية تسمي نفسها برلمان ليبيا، واصفةً ذلك أنه بمثابة الصدمة التي يتلقاها المواطن على حد زعمها.

ربيعة أبوراس قالت خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إن دماء الأبرياء ستلاحق أعضاء مجلس النواب طوال حياتهم.

وأشارت إلى أن النواب المنتخبين من الشعب بدلاً من المحافظة على السلطة وتقديم مستقبل أفضل للمواطنين قدموا لهم مستقبل مليء بالدمار والقتل والخطف والنهب على حد زعمها.

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